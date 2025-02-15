Brillo, alegría y mucho ritmo en la primera noche de corso en El Sombrero

En un clima festivo con gran afluencia de las familias, la localidad de El Sombrero disfrutó de su primera noche de corso 2025 con comparsas locales, invitadas de primer nivel y un gran show musical en vivo con la banda tropical Eclipc, todo con entrada libre y gratuita.

Estrenó su corsódromo denominado "Gregoria Maidana" en el renovado Predio de la Tradición.

Este sábado por la noche se vivirá la segunda gran jornada carnestolenda en el mismo escenario que contó además con el acompañamiento del subsecretario de Promociones e Inversiones Turísticas de la Provincia, Augusto Costaguta, así como de la intendente de Santa Ana, Silvana Almiron y su esposo el concejal y exintendente Augusto Navarrete, entre otros.

La familia se congregó a pleno para disfrutar del brillo y la alegría, en un clima propicio que invitaba al juego con nieve en las tribunas. Vieron desfilar a las comparsas locales Renacer de Arlequines, Sombrero Porá y Fénix, así como de agrupaciones de localidades vecinas."Había mucha expectativa porque hay comparsas de varios municipios de la zona y feliz por quienes vivimos la cultura como una forma de vida. Este carnaval moviliza toda nuestra economía local. Va creciendo y es para las familias", destacó el intendente Raúl Gonzalez."Estamos estrenando corsódromo con 130 metros en el Predio de la Tradición y para el próximo año queremos extenderlo y mejorar aún más la parte de la iluminación. Estamos contentos de ver a nuestra gente disfrutar que es el objetivo principal de todo esto", remarcó.

Para este sábado se anuncia un cierre musicar con Yiyo y los Chicos 10 y la presencia de comparsas locales e invitadas como Ara Yasi de San Lorenzo, Ara Bahía de Santa Margarita, Yasi Taragui de Laguna Brava y Yasi Berá de Riachuelo, además de Samba Pasión, la campeona de los barriales de Corrientes y otra comparsa de Pago de los Deseos.