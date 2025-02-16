Con show multitudinario y familiar El Sombrero vivió su carnaval 2025

En un clima familiar, una multitud disfrutó de dos noches de corsos 2025 en el corsódromo "Gregoria Maidana" en el Predio de la Tradición de la localidad de El Sombbrero. Según destacaron, cada noche arribaron más 5 mil personas que vivieron un espectáculo único con el desfile de las comparsas locales y de las invitadas.

Párrafo aparte merece la mención del show gratuito que brindaron las bandas Eclipc el viernes y Yiyo y los Chicos 10, el sábado como cierre de las jornadas carlestolendas.

El intendente Raúl González expresó que "por el marco, por la estructura por la alegría de la gente esta edición de nuestro carnaval superó todas las expectativas. Es por lejos, la mejor que nos tocó organizar", remarcó con orgullo y alegría.Consideró que fue un espectáculo cultural que demandó "mucha responsabilidas por la sumatoria de familias, con criaturas corriendo y jugando por todos lados".

"Nos sorprendieron muchísimo las comparsas locales y la de los pueblos vecinos. Fue impresionante la cantidad de gente que llegó y eso nos llena de alegría. Nos pasaron desde la Policía que fueron más de 5 mil personas por noche las que disfrutaron del corso. Las tres comparsas nuestras están muy bien, lo más lindo es compartir entre todos y eso no fortalece muchísimo", remarcó el mandatario.Desfilaron por el corsódromo las comparsas locales Renacer de Arlequines, Sombrero Porá y Fénix, y varias agrupaciones de localidades vecinas, con un cierre a todo ritmo y baile con reonocidos grupos de cumbia de la Capital correntina.