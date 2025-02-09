Empedrado: tras un lleno total en la última noche de corsos, llega la premiación

Ante una multitud desfilaron las comparsas en Empedrado en su última noche de corso, algo que fue común denominador en cada jornada, donde la gente se volcó de manera masiva a vivir un espectáculo en familia en lo que es la Capital Provincial del Carnaval Infantil.

En la noche de este domingo se cerraba todo con un desfile y las premiaciones. Atento a la realidad vivida, desde el Municipio anticiparon que no descartan la posibilidad de que el año que viene se pueda contar con un corsódromo."Empedrado vivió tres noches inolvidables e históricas con su carnaval infantil, porque hemos formado el corsódromo, porque han regresado nuestras

comparsas infantiles, la verdad que estoy muy feliz y contento de ser parte de esta enorme fiesta cultural, celebrando justamente los 50 años ininterrumpidos del carnaval que es el cumpleaños de una de las comparsas como el caso de Panamí Berá", destacó el intendente José Cheme.

Añadió que "otra comparsa cumple 25 años y también celebramos la vuelta de la escuela de samba. Amén de las comparsas invitadas de la región que fueron campeonas en Saladas y Bella Vista que nos visitaron, Empedrado se consolidó como uno de los destinos más visitados, por todas estas cosas. Se conjugan los recursos naturales, las bellezas, la playa, el sol, la naturaleza con nuestra cultura del chamamé y del carnaval", remarcó.Admitió el mandatario que "nos quedó chico todo y tenemos ya que ir pensando en la construcción de un corsódromo o la realización en otro escenario", anunció "Será tarea que se sumen más comparsas ya que antes eran cinco las agrupaciones. Apuntamos a que en el 2026 todas puedan estar al celebrarse el bicentenario de Empedrado", puntualizó.

Sobre el espíritu del carnaval local señaló que "uno observa como se divierten los niños y es enorme el acompañamiento de los padres, se nota que hubo trabajo de todo el año, con los detalles que hacen que se viva un gran carnaval en esta Capital Provincial del Carnaval Infantil".

Autocar

En otro orden de cosas, Cheme indicó que en la noche del domingo "tendremos el cuarto y último desfile con las premiaciones. De manera simultánea en el camping municipal se va a llevar a cabo El Auotocar, con motos y vehículos históricos que reune a la juventud y el turismo".

"La semana que viene tenemos la fiesta de la 'Empanada y el Chamamé', y el día de los enamorados espramos la presencia de Los Románticos y Los Dinos, de la provincia de Buenos Aires. Realmente es un mes muy intenso", cerró.

Con esas celebraciones la fiesta de Momo 2025 brilló con mucha alegría y entusiasmo siempre con el acompañamiento de una multitud que colmó el corsódromo de la Avenida Mitre.