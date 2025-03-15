Anuncian un "Festivalazo" con doma, canto y baile

La localidad de Cruz de los Milagros, en el departamento Lavalle vivirá este domingo 16, un destacado espectáculo tradicionalista denominado "Festivalazo", que congregará actividades de doma, canto y baile, destinado para la diversión de las familias.

Se repartirán $2.500.000 en premios entre los ganadores, se sorteará un cordero y se habrá actividades específicas para abuelos y niños, entre otras

Está previsto que inicie a las 8 y tendrá como escenario el predio "Don Papilo Aguirre donde se espera, entre otras atracciones el arribo de los ganadores de la doma de Jesús María.

El evento arranca con la recepción de las agrupaciones tradicionalistas y tropilleros, quienes posteriormente desfilarán ante los concurrentes, para después dar lugar a uno de los momentos de mayor emotividad con el izamiento del pabellón nacional.

A las 11 arranca la jineteada para el cual está anunciada la presencia de 40 montas en tanto que a las 12.30 lanzará el almuerzo criollo.

Las actividades seguirán a las 13:30 con la prueba de rienda.

Piden a los concurrentes no asistir con conservadoras ni bebidas.



Otras atracciones

* 14:30: Montas especiales en toros (4 participantes).

* 15:30: Categoría basto con cinchera (35 montas).

* 17:00: Broche de oro (7 participantes).

* 18:00: Montaje del abuelo y de la abuela en mulas.

* 18:30: Entrega de premios.

* 19:00: Apertura del festival con ballet folklórico municipal.

* 19:30: Los semaneros.

* 20:45: Los gauchos litoraleños.

* 21:30: Musical bohemio.

* 22:15: Los K Chambas.

* 23:00: Paloy y sus legendarios.

* 23:00: Otros.

* 00:00: Cierre del evento.

La invitación se da desde la intendencia a cargo de Beto Quiroz y Agrupación Cruz de los Milagros con la organización a cargo del Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Municipio local.