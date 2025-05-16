Apareció la virgen denunciada como robada: se la llevó una mujer para hacerle un manto

La Policía informó este viernes que la Virgen que había sido desaparecida el lunes en la Iglesia Catedral de la ciudad de Goya fue devuelta por una mujer que tuvo la estatua para hacerle un manto.

Según detallaron fuentes policiales, la mujer había llevado a su domicilio a la Virgen para confeccionarle un manto de lentejuelas rojo y fue devuelta por ella misma en los últimos minutos a la Policía de Goya. Es así que la misma, ya se encuentra en sala de adoración al Santísimo que se encuentra en uno de los anexos de la Catedral goyana.

La misma fue restaurada recientemente y mide aproximadamente unos 40 cms. Se tata de la representación de la Inmaculada Concepción de María, una imagen icónica e histórica del lugar.

Por el momento, la Comisaría distrito Primera de Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal en turno están llevando a cabo la investigación para saber las causas de la supuesta sustracción.