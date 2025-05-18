El Gobierno provincial realizó un amplio operativo integral en Virasoro

El Gobierno de Corrientes realizó durante el sábado amplio operativo integral "Corrientes Somos Todos", en la Plaza Alfonsín de la localidad de Virasoro.

El operativo, contó con una amplia convocatoria de personas que accedieron a los servicios de atención médica general, pediatría, vacunación de calendario y farmacia, además de los controles de peso y talla, odontología, hipertensión arterial y glucemia.

Asimismo, también brindaron información de los diferentes programas y servicios que llevan adelante el Instituto de Previsión Social (IPS) y los Ministerios de Justicia, Desarrollo Humano, Educación, Salud, Producción, Industria y Seguridad.

Promediando la tarde, la música colmó todo el predio de la mano de los grupos musicales: Gerardo y los Chaques; Los príncipes de Misiones; Angel Piciochi; Andy Gaona y los Ángeles de la Kachaka y la Cubana.

Además los presentes disfrutaron de una exhibición de destrezas de la División de Canes de la Policía de Corrientes y de una amplia variedad de productos artesanales, gastronomía local, como así también de espacio de juegos y recreación para niños.