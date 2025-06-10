Acto por la reafirmación de los derechos sobre Malvinas y homenaje a los excombatientes

Este martes 10 se realizó en la pequeña comunidad de Cruz de los Milagros una importante convocatoria por la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

El intendente Alberto Quiroz, destacó que "somos la única localidad del país que año tras año celebra la reafirmación de los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas que llevan ya 196 años".

Cabe señalar que cada 10 de junio se conmemora la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas en 1829.Al acto celebrado este martes en la comunidad del departamento Lavalle concurrieron, entre otras autoridades el vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard Poccard, varios ministros, subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García e intendentes de distintas localidades, entre ellos el de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

"Tenemos un decreto municipal por el cual año tras año reafirmamos los derechos con un acto y desfile, el cual es acompañado por los excombatientes de todala provincia", destacó con orgullo el jefe comunal."Me siento muy feliz por tanta compañía, fue una gran concurrencia la que tuvimos en esta ocasión", resaltó.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con el destile ya que frente al palco oficial pasaron alumnos, integrantes de las fuerzas de seguridad y en especial los excombatientes con la estampa y el orgullo de llevar la bandera de Malvinas.Con respecto al almuerzo comunitario, Quiroz resaltó que "hemos preparado para que todos puedan disfrutar de manera gratuita mil kuilos de carne de asado, 250 kilos de chorizo, 700 litros de locro y 600 porciones de mbaipy criollo".