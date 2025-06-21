Itá Ibaté: la XX Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú cerró con una gran convocatoria

Con una gran convocatoria, se celebró la XX Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú en la localidad correntina de Itá Ibaté. La ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, acompañó la jornada inaugural subrayando el crecimiento sostenido de esta competencia que se convirtió en un verdadero clásico de la pesca deportiva en la región.

El viernes se dio inició a la fiesta con las palabras de apertura del intendente Secundino Portela, quien estuvo acompañado del vice intendente, Rolando Riveros y el director de Recursos Naturales, Agustín Portela. En esta edición, la fiesta contó con la participación de más de 90 pescadores de distintos puntos de la región.

Como es costumbre, el sábado partieron 150 embarcaciones para pescar a las dos especies protagonistas de esta fiesta: la boga y el pacú. El concurso de pesca se extendió hasta las 17 horas y culminó con una cena de pescadores y la correspondiente entrega de premios, que inició a las 21.

La ministra Eliciri destacó la importancia del evento “La pesca deportiva con devolución nos caracteriza a nivel nacional. Es un evento que se viene consolidando año a año y termina siendo un lugar de encuentro entre amigos y familias. Muchos niños se suman también, lo cual es muy positivo porque es una forma de enseñarles a cuidar nuestro valioso recurso ictícola”.

Eliciri remarcó además que cada torneo en la provincia tiene su perfil propio, y que en el caso de Itá Ibaté, muchos participantes provienen de la vecina provincia de Misiones. A ello se suma el creciente interés que la pesca deportiva despierta entre turistas de Brasil y Paraguay, consolidando al producto pesca como uno de los más demandados en la región.

“Trabajamos durante todo el año en la fiscalización y control del recurso, pero también impulsamos el programa ‘Río Limpio’ en estos torneos, que promueve el regreso de todos los residuos a tierra para evitar la contaminación del río y sus costas. Es un programa con un claro objetivo educativo”,remarcó la titular de Turismo quien puso en valor el trabajo articulado con la Dirección de Recursos Naturales.

Además del torneo de pesca, la Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú ofreció a locales y visitantes un variado programa cultural que incluyó espectáculos en vivo, feria gastronómica, actividades para toda la familia y exposición de artesanías.