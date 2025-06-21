¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

puente Chaco-Corrientes Gendarmería Nacional Municipalidad de Corrientes
puente Chaco-Corrientes Gendarmería Nacional Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EMERGENCIA HÍDRICA

Paso de los Libres: evacúan a familias por la creciente del río Uruguay

Varias familias ya fueron trasladadas al centro de Evacuados de ante el avance del agua. Según informes oficiales, la altura del río podría alcanzar los 9 metros en las próximas horas.

Por El Litoral

Sabado, 21 de junio de 2025 a las 17:22

La Municipalidad de Paso de los Libres evacuó este sábado a cinco familias del barrio "Pescadores" de la localidad ante la creciente del río Uruguay. Las personas fueron trasladadas al Centro de Evacuación Municipal y hay alerta en la zona, dado que el agua sigue avanzando y podría afectar otras zonas habitadas.

Según los informes oficiales, la altura del río podría alcanzar los 9 metros en las próximas horas, superando el nivel de evacuación fijado en 8,50 metros. Por esta razón, se comenzó a evacuar preventivamente a los vecinos que viven entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini de localidad, zona considerada de alto riesgo ante el aumento del caudal.

Las personas evacuadas están siendo alojadas en el Centro de Evacuados del ex Regimiento N°5, espacio que fue acondicionado con el apoyo del Ejército Argentino. Allí se les brinda alimentación, atención médica, contención emocional y asistencia integral.

Desde la gestión municipal que encabeza el intendente Martín “Tincho” Ascúa, aseguraron que se está trabajando de manera coordinada con Defensa Civil y otras áreas operativas, monitoreando minuto a minuto la evolución del río y preparando respuestas rápidas ante cualquier nuevo requerimiento.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio y comunicarse al número gratuito 103 de Defensa Civil ante cualquier emergencia o solicitud de ayuda.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD