Paso de los Libres: evacúan a familias por la creciente del río Uruguay

La Municipalidad de Paso de los Libres evacuó este sábado a cinco familias del barrio "Pescadores" de la localidad ante la creciente del río Uruguay. Las personas fueron trasladadas al Centro de Evacuación Municipal y hay alerta en la zona, dado que el agua sigue avanzando y podría afectar otras zonas habitadas.

Según los informes oficiales, la altura del río podría alcanzar los 9 metros en las próximas horas, superando el nivel de evacuación fijado en 8,50 metros. Por esta razón, se comenzó a evacuar preventivamente a los vecinos que viven entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini de localidad, zona considerada de alto riesgo ante el aumento del caudal.

Las personas evacuadas están siendo alojadas en el Centro de Evacuados del ex Regimiento N°5, espacio que fue acondicionado con el apoyo del Ejército Argentino. Allí se les brinda alimentación, atención médica, contención emocional y asistencia integral.

Desde la gestión municipal que encabeza el intendente Martín “Tincho” Ascúa, aseguraron que se está trabajando de manera coordinada con Defensa Civil y otras áreas operativas, monitoreando minuto a minuto la evolución del río y preparando respuestas rápidas ante cualquier nuevo requerimiento.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio y comunicarse al número gratuito 103 de Defensa Civil ante cualquier emergencia o solicitud de ayuda.