Artesanos de todo el país reunidos en la Feria "Arandú Po"

Con una gran convocatoria de artesanos, turistas y visitantes, se lleva a cabo en la plaza central de Empedrado la 24.ª edición de “Arandú Po”, la Feria Provincial de Artesanías, que en esta oportunidad reúne a participantes de ocho provincias del país.

El evento, que este año se celebra bajo el lema “La pasión del cuero, hecho a mano”, comenzó el jueves y finaliza este domingo 8. Durante las actividades centrales, se eligieron a las representantes 2025: Azul Filipigh, como Reina; Kimberly Gómez Duarte, como primera princesa; y Bárbara Río Paraná, como segunda princesa.

Entre los expositores, se encuentra Mabel Sosa, llegada desde Trenque Lauquen (Buenos Aires), quien expresó su agradecimiento: “Nos recibieron de manera maravillosa, todo impecable”. Su trabajo artesanal se basa en el uso de lana con diseños étnicos que reflejan la historia, la cultura y las costumbres de los pueblos originarios.

El caso de Fernanda Castellán, proveniente de Córdoba, también llamó la atención. Presentó piezas elaboradas en hueso de vaca. “Es una de las artesanías que se está perdiendo. Somos muy pocos en el país que trabajamos con este material. A mí me fascina porque es muy noble. Hago objetos utilitarios y también tengo una línea de herramientas”, comentó.

El intendente local, José Cheme, expresó su satisfacción por el éxito del evento: “Estamos felices de reencontrarnos con tantos maestros artesanos. Esta 24.ª edición está marcando un récord, porque ya en el primer día teníamos la plaza colmada. Contamos con presencias locales, regionales y de todo el país”.

Finalmente, destacó: “Llegó muchísima gente de ocho provincias argentinas. Nos alegra que elijan volver a Empedrado. Junto con el equipo de trabajo, buscamos ofrecer la mayor calidez, y agradezco también a la comunidad local, que los recibe con los brazos abiertos”.