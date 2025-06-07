En Itá Ibaté, Valdés llamó a construir una ciudad con visión de futuro

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés presidió este sábado un acto en el marco del 148º aniversario de la localidad correntina de Ità Ibaté.

Durante la apertura, el mandatario llamó a trabajar en conjunto con la comunidad para tener una mejor calidad de vida en materia de educación, turismo y producción.

"Este es un tiempo de abrazo y compromiso para construir una comunidad con visión de futuro" dijo durante el acto

El aniversario de la localidad incluyó el tradicional desfile cívico militar que se desarrolló por la Av. San Martín.

Frente al Palacio Municipal, el mandatario destacó que: "la provincia avanzó con esfuerzo, compromiso y trabajo" y llamó a repasar cuáles son las “cosas que hay que hacer para seguir en esta senda. En ésta línea, hizo una pausa y resaltó el compromiso del sector público con el privado.

Otra de las temáticas que tocó fue la educación. En esa línea, remarcó que hay que seguir invirtiendo en educación porque sin esto no hay progreso, ya que es la base de todo. Llamó a apoyar la educación pública en estos momentos de duda.

También hizo hincapié en la seguridad, calificándola como “un elemento esencial para el orden social”, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial: “La ley debe cumplir su función de tutela jurídica efectiva”.

En cuanto a la salud, el gobernador planteó la necesidad de seguir mejorando el sistema y trabajar en políticas públicas coordinadas con los municipios. En ese sentido, resaltó las obras de infraestructura realizadas en Itá Ibaté, especialmente las de asfaltado, iluminación y desagües pluviales. “Estas son inversiones fundamentales, que deben continuar, y vamos a seguir acompañando a la Municipalidad en ese proceso”, aseguró.

Valdés también se refirió al rol clave del sector privado en la generación de empleo. Recordó la crisis sufrida por el sector arrocero durante la sequía y el acompañamiento del Gobierno provincial para mitigar sus efectos. “El potencial del arroz es enorme. Hoy tenemos 40 mil hectáreas sembradas, pero sabemos que podemos llegar a las 100 mil y, en toda la provincia, alcanzar las 200 mil hectáreas”, proyectó.

Asimismo, puso en valor el turismo como una industria estratégica para el desarrollo regional. “Con su río, esta zona tiene un enorme potencial. Cada guía genera empleo, y debemos recibir a los turistas con los brazos abiertos. El turismo debe integrarse con otras actividades productivas como la ganadería y la generación eléctrica”, expresó.

El gobernador cerró su discurso con un llamado a la unidad: “Debemos dejar de lado las peleas. Solo con una construcción colectiva los pueblos progresan. Esa es la visión con la que venimos trabajando en toda la provincia”.

Durante el acto, el intendente de Itá Ibaté, Secundino Portela, destacó el valor de la historia local y el compromiso con el futuro: “Con orgullo celebramos 148 años de vida, recordando nuestro pasado, viviendo el presente y apostando al desarrollo de nuestro pueblo”.

En su mensaje, agradeció el permanente acompañamiento del gobernador Valdés, y destacó que su gestión eligió “el camino del diálogo y la unión, por sobre todas las cosas”. Finalmente, convocó a seguir trabajando juntos para que Itá Ibaté “avance hacia el crecimiento, con todo el futuro por delante”.

El evento conmemorativo comenzó con la presentación de la Formación Especial “7 de Junio” al gobernador Valdés, por parte del jefe de Tropas, Ramón Esquivel. Estuvieron presentes el intendente Secundino Portela y el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón.

A continuación, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes. Luego se realizó un minuto de silencio y tuvo lugar la invocación religiosa a cargo del presbítero Hernán González, seguida por una invocación ecuménica del pastor Marcos Jardín.

El acto incluyó una presentación artística y musical a cargo de Diego Gutiérrez, en homenaje al aniversario fundacional de la localidad, y culminó con el tradicional desfile cívico-militar sobre la avenida San Martín, del que participaron agrupaciones tradicionalistas, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y vecinos.

Además del gobernador Valdés y el intendente Portela, participaron del acto el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; los ministros provinciales Adán Gaya (Desarrollo Social), Práxedes López (Educación), Ricardo Cardozo (Salud Pública) y Juan José López Desimoni (Justicia); intendentes de localidades vecinas, legisladores nacionales y provinciales, secretarios de Estado, concejales, docentes, estudiantes y una numerosa concurrencia de vecinos.