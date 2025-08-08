Laura Lewin capacitó en Ituzaingó sobre neuroeducación y prácticas de aula

En la localidad correntina de Ituzaingó, se llevó a cabo este jueves la apertura de la capacitación “Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar”, dictada por la reconocida especialista en educación y gestión educativa, Laura Lewin. La actividad fue organizada en el marco de las acciones del Ministerio de Educación de Corrientes, orientadas a fortalecer la formación docente continua.

Durante el acto, la ministra Práxedes López destacó que la formación docente es una política definida desde el inicio de la gestión: “Nada se puede hacer sin equipo. Ninguna transformación educativa se logra sin los docentes”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de comprender cómo aprende el cerebro para mejorar las prácticas pedagógicas en el aula.

La ministra explicó que uno de los cambios impulsados desde el nivel inicial fue la modificación en los métodos de enseñanza de la lectoescritura, lo que permitió avances en los primeros años de la educación primaria: “Ahora los chicos empiezan a leer en primer grado y en tercero leen con fluidez”, aseguró.

Del evento participaron también el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias; el viceintendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, y la diputada provincial Ana Amendola, entre otras autoridades.