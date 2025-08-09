Congreso Ecoturístico del Litoral en Bella Vista reúne expertos de Argentina y el exterior

Bella Vista es sede del Tercer Congreso Ecoturístico del Litoral, que se lleva a cabo en el Complejo Polideportivo "Julio César Cossani". El evento reúne a especialistas de distintos puntos del país y del exterior para intercambiar experiencias y buenas prácticas en turismo regenerativo y ecoturismo, tanto a nivel local como internacional.
La intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, dio apertura al acto con un mensaje de bienvenida: “Muy bienvenidos y muchas gracias por estar. Deseo que tengan éxito en sus exposiciones y, por sobre todas las cosas, que estas sean experiencias productivas. De aquí podemos extraer mucho contenido y trabajo para el presente y el futuro del turismo”, expresó.
En su discurso, Bazzi destacó: “Los bellavistenses venimos trabajando desde hace años para consolidar a Bella Vista como un destino turístico relevante, con una oferta diversa vinculada a nuestra identidad histórico-cultural y a la reserva paleontológica Toropí. Buscamos diversificar nuestra propuesta para atraer a más visitantes, ofreciendo una ciudad con múltiples alternativas”.
Asimismo, reconoció que aún hay desafíos pendientes en materia turística: “Nos falta mucho, pero creo que estamos en el camino correcto. Junto a la Provincia seguiremos creciendo y potenciando a Bella Vista, la ciudad de los mejores atardeceres, de la mano del turismo”.
Por su parte, el senador provincial y coordinador del Comité Iberá, Sergio Flinta, subrayó: “Este es el tercer congreso consecutivo que realizamos en la provincia, abordando ejes fundamentales como la conservación, regeneración y restauración ambiental. Venimos a compartir cómo convertimos a los Esteros del Iberá en uno de los grandes humedales de la República Argentina”.
Flinta también se refirió al impacto de las políticas públicas implementadas: “La conservación no solo ha cumplido una función ecológica, sino que ha generado desarrollo social y económico, demostrando cómo el turismo y la sostenibilidad pueden ir de la mano”.La ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, agradeció la participación de los presentes y destacó la labor del municipio: “Este Congreso es un espacio propicio para el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a temas como la conservación, restauración y regeneración ambiental”.
Durante la jornada se contó con la presencia de la ministra Eliciri, el senador Flinta, la intendenta Bazzi, y otros funcionarios como el subsecretario de Turismo, David Zajarevich, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, y la directora de Gestión Turística, Mercedes Alegre. También asistieron representantes del ámbito académico, guardaparques nacionales y provinciales, y disertantes de Chile, México y Brasil.
La ministra Eliciri cerró su discurso enfatizando: “Corrientes es pionera en políticas de conservación. No solo conservamos, sino que también restauramos y regeneramos cuando es necesario. Deseo que este evento sea altamente provechoso para todos ustedes. Agradezco al equipo del Ministerio de Turismo y al personal municipal por hacer posible esta actividad”.
Programa del Congreso
El cronograma del Congreso aborda una amplia variedad de temáticas y experiencias en torno al ecoturismo y el desarrollo sostenible. Entre las presentaciones destacadas se incluyen:
-
Turismo Regenerativo: el impacto en los territorios
-
Turismo y Conservación
-
Plan de Desarrollo de la Reserva Natural Isoró
-
Plan Iberá
-
Ruta de las Aves de Misiones
-
El Modelo Ecoturístico de Villa Ocampo, Corazón del Jaaukanigás
Paneles de Experiencia:
-
Desarrollo de la oferta local basado en políticas de Estado: Isla de las Damas (Goya), Reserva Municipal Santa Catalina (Corrientes), Entre Humedales.
-
Anfitriones de Experiencias Significativas
-
Establecimiento Las Marías: Industria, Comunidad y Naturaleza
-
Oferta basada en asistencias técnicas y nuevas tendencias: Senderos del Paraná, Astroturismo en Iberá
Actividades destacadas:
-
Galería Colectiva de Experiencias
-
Encuentro con Aves
-
Chamamé con Conciencia Ambiental
-
El Sabor del Cielo en Iberá
-
Iberá Libre
-
Corredor Turístico Ruta Provincial N.º 5
-
Herramientas de Conservación y Desarrollo Local
-
Club de Naturaleza
-
Transformando el Turismo para un Futuro Regenerativo
Cultura, Educación y Comunidad:
-
Circuito Gastronómico Tembiu’heva
-
Experiencia Yapeyú - Viví Yapeyú
-
Senderismo Toropí, City Tour y Bicy Tour
-
Iberá: Corazón del Corredor de Naturaleza
-
Educación y Turismo Cultural
-
Complejo Turístico Nayic (Campo del Cielo)
-
Programa Best Tourism Villages en Argentina
-
Propuesta de Ecoturismo Municipal en Bella Vista
-
Toropí: Experiencias Educativas, Culturales y Turísticas
Sostenibilidad y Gestión:
-
Desarrollo Local Inclusivo y Sostenible en Iberá
-
Gestión privada y sostenibilidad: Turismo que deja Raíces, Ecoturismo en Reservas Naturales Privadas, Puesto Yohaza
-
Panel de Cocineros y Artesanos de Iberá
-
Gestión pública y sostenibilidad ambiental: Centro de Conservación Aguará, Reserva Tajy Poty
-
"Emprendedores somos todos": oportunidades para el ecoturismo
-
Patrimonio cultural, uso racional y sostenibilidad: El uso del títere como herramienta cultural y económica
-
Sello Correntino de Calidad Turística
-
Viajes con Propósito - Portal Laguna Iberá
-
Redes que conectan naturaleza: Comunicación digital en el ecoturismo del Litoral
-
Sendero de Mantilla
-
Turismo y Deporte: Cambyreta Trail Running