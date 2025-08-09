Monte Caseros: se incendió una ferretería y hay gran despliegue de bomberos

Un impactante incendio se desató este sábado por la tarde en la localidad correntina de Monte Caseros, provocando momentos de gran tensión. El foco ígneo tuvo lugar en una ferretería ubicada sobre calle Uspallata del municipio, donde, según testigos, comenzaron a explotar garrafas, generando estruendos y peligro en toda la zona.

El hecho desencadenó una rápida y amplia movilización de los equipos de emergencia, incluyendo bomberos, personal de salud y fuerzas de seguridad, que trabajan intensamente para controlar las llamas y resguardar a la población.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, que desplegaron al menos tres unidades para combatir el fuego, mientras que efectivos policiales y personal de Seguridad Vial establecieron un perímetro preventivo, interrumpiendo el tránsito para facilitar las tareas de control y minimizar riesgos para la población.

También se hicieron presentes ambulancias del hospital local y servicios médicos privados, preparados para atender cualquier situación que pudiera derivarse del siniestro.

El intendente Juan Carlos Álvarez, junto a autoridades municipales de seguridad, se acercó a la zona para interiorizarse del operativo y coordinar recursos adicionales en caso de ser necesarios.

Dadas las características del incendio, las autoridades solicitaron a la comunidad mantenerse a más de 50 metros del foco ígneo, evitando la concentración de personas en cercanías del lugar.

Las tareas para extinguir las llamas y asegurar la zona continúan.

Con información de MonteCaserosOnline.