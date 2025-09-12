Empedrado celebra su aniversario de fundación y fiesta patronal

La localidad de Empedrado vivirá este fin de semana una doble festividad que promete una multitudinaria convocatoria de visitantes, turistas y feligreses del lugar, así como de su amplia zona rural y localidades vecinas.

Este sábado 13 de septiembre se llevarán a cabo las actividades por su 199° aniversario de fundación, y el domingo 14 vivirán las festividades litúrgicas en honor al patrono "Nuestro Señor Hallado".



El cronograma oficial indica que este sábado se llevará a cabo un festival que iniciará a las 19 con la salida a escena de la academia de danza "Maricar Galarza", que dará lugar al primer desfile de las candidatas a reina.



Luego actuarán Agrupación Alma y Tradición, Raza Mbareté, Lucero del Alma, y el segundo paso por la pasarela de las candidatas a reina.

Posteriormente actuará Energy y después se conocerá la decisión del jurado en la coronación de la reina y princesas.

Grupo Avarekó y la Nueva Imagen completan la grilla, en tanto que a las 00 será uno de los momentos más emotivos con la salida de la imagen de Nuestro Señor Hallado.

Domingo



En tanto que en los primeros minutos del domingo 14 será la serenata en honor al santo patrono, y el rosario de la aurora se rezará a las 6.

Por la mañana, a las 9 se llevará a cabo el tedéum, y a las 10 el acto protocolar con el desfile cívico -militar- gauchesco.



A la siesta a las 14, está programada una carrera de sortijas que desafiará la destreza de los jinetes; a las 16 será la procesión; y 17 la santa misa.

Seguirá a las 18.30 con un festival y las actuaciones de Huella Chaqueña, academia de danzas adagio, Sangre Paiubrera, Samuelito y la fuerza joven, Los Hermanos Ojeda y un cierre con Vruno.