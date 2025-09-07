Vamos Corrientes se consolidó como tercera fuerza dentro de la Alianza Vamos San Luis

Tras las elecciones del pasado 31 de agosto, el espacio político Vamos Corrientes – Lista 46- logró consolidarse como la tercera fuerza más votada en San Luis del Palmar, un resultado que no sólo representa un avance cuantitativo en términos electorales, sino también una validación ciudadana a un proyecto político centrado en el desarrollo, la modernización y la cercanía con la gente.

En este contexto, Silvina Vega Bajo, subsecretaria de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y principal referente del espacio en la localidad, realizó un balance del proceso electoral, destacando el compromiso de su equipo de trabajo y el acompañamiento popular que permitió fortalecer, en tiempo récord, la presencia territorial del espacio en la zona.

“Vivimos esta elección con mucho compromiso y responsabilidad. Fueron semanas intensas recorriendo barrios, parajes y cada rincón de San Luis del Palmar, llevando no sólo nuestras propuestas políticas, sino también operativos sanitarios y respuestas concretas a las necesidades de la gente”, expresó Vega Bajo, quien asumió la conducción local de Vamos Corrientes por decisión del gobernador Gustavo Valdés.Aunque el espacio no presentó candidatos propios en esta contienda, Vega Bajo subrayó que la ciudadanía respaldó el proyecto político al acompañar de forma decidida la reelección del actual intendente Reni Buján, quien continuará con un modelo de gestión iniciado hace cuatro años, enfocado en obras, salud y servicios públicos.“Vamos Corrientes logró posicionarse en San Luis en menos de cuatro meses. La tarea desarrollada a nivel provincial, sumada al empuje de nuestro equipo local, fue clave para alcanzar este resultado. Demostramos que cuando se trabaja con seriedad y coherencia, la comunidad acompaña”, señaló.La dirigente recordó que su decisión de asumir la responsabilidad de llevar adelante el espacio en San Luis se dio luego de su desvinculación del partido Encuentro Liberal (ELI) en febrero pasado. “ELI se había apartado del rumbo de desarrollo e inclusión que impulsa el Gobierno Provincial. Yo elegí seguir del lado de la gente, acompañando un proyecto que mira al futuro y no se detiene en intereses personales”, explicó.

Durante la campaña, Vamos Corrientes logró una fuerte inserción territorial, con una estructura nutrida de vecinos comprometidos, jóvenes que se sumaron por primera vez a la militancia y un equipo de trabajo con vocación de servicio. “Esta elección demostró que se puede construir algo distinto, desde abajo, con todos adentro. Cuando las ideas se presentan con verdad, el pueblo acompaña”, destacó.Vega Bajo también valoró el trabajo de los concejales de la alianza y la figura del intendente reelecto, remarcando que el electorado votó por la gestión, las obras, la salud y la educación, eligiendo una continuidad con mirada hacia el futuro.Más allá de lo estrictamente político, la funcionaria mantiene su ejercicio profesional como odontóloga en su consultorio privado y conserva un estrecho vínculo con la comunidad. Como ejemplo, mencionó su reciente intervención en el rescate de una zorrita herida en la ruta, en articulación con el Centro Aguará y con el apoyo de la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri. “Sigo siendo parte de esta comunidad. Escuchar, ayudar, estar cerca: eso no cambia por un cargo ni por una elección”, concluyó.