¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Cultura

Todo listo para la cuarta edición de Tirol Literario, en homenaje a un poeta correntino

Se conmemora el natalicio de Adolfo “El Negro” Cristaldo, un poeta oriundo de Puerto Tirol. Bajo el lema “la lectura como una experiencia” el martes iniciarpan las actividades en la Fábrica Cultural y se extenderá hasta el viernes 12.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 10:23

Puerto Tirol se prepara para la cuarta edición del evento Tirol Literario, el cual conmemora el natalicio de Adolfo “El Negro” Cristaldo, un poeta oriundo de la ciudad.

En el marco del Día del Escritor Tirolero, el martes dará inicio en la Fábrica Cultural este evento literario, donde además, se celebra el primer aniversario de la imposición del nombre “Adolfo Cristaldo” a la sala de teatro de este edificio. Este año el evento se realiza bajo el lema “la lectura como una experiencia”.

El evento ofrecerá entrevistas con autores, actividades interactivas multidisciplinares como recorridos literarios y sensoriales, danza, poesía, teatro, música, talleres, exposiciones de libros.

Además, participarán escritores, autores en charlas abiertas con niños, adolescentes y adultos de instituciones educativas de la localidad.

Las actividades se extenderán hasta el viernes 12 donde se realizará el cierre a las 19, en el SUM del IES de Puerto Tirol. Aquí se llevarán a cabo actividades que promueven la lectura, la traducción creativa y el intercambio cultural entre estudiantes que aprenden portugués y los participantes del festival.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD