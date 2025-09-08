Todo listo para la cuarta edición de Tirol Literario, en homenaje a un poeta correntino

Puerto Tirol se prepara para la cuarta edición del evento Tirol Literario, el cual conmemora el natalicio de Adolfo “El Negro” Cristaldo, un poeta oriundo de la ciudad.

En el marco del Día del Escritor Tirolero, el martes dará inicio en la Fábrica Cultural este evento literario, donde además, se celebra el primer aniversario de la imposición del nombre “Adolfo Cristaldo” a la sala de teatro de este edificio. Este año el evento se realiza bajo el lema “la lectura como una experiencia”.

El evento ofrecerá entrevistas con autores, actividades interactivas multidisciplinares como recorridos literarios y sensoriales, danza, poesía, teatro, música, talleres, exposiciones de libros.

Además, participarán escritores, autores en charlas abiertas con niños, adolescentes y adultos de instituciones educativas de la localidad.

Las actividades se extenderán hasta el viernes 12 donde se realizará el cierre a las 19, en el SUM del IES de Puerto Tirol. Aquí se llevarán a cabo actividades que promueven la lectura, la traducción creativa y el intercambio cultural entre estudiantes que aprenden portugués y los participantes del festival.