El Gobierno provincial asiste a las familias afectadas por el temporal en Mburucuyá

El Gobierno de Corrientes desplegó un operativo de relevamiento y asistencia en la localidad de Mburucuyá, tras el fuerte temporal que provocó importantes daños en viviendas y afectó a numerosas familias.

A través de la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas, los equipos provinciales recorrieron los domicilios afectados y brindaron recursos de primera necesidad, como módulos alimentarios y colchones, en articulación con Defensa Civil, bomberos y organismos locales.

Según explicó Romina Bravo, integrante del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, en una primera etapa se asistió de manera inmediata a 15 familias, tras el trabajo en terreno realizado por las asistentes sociales.

No obstante, aclaró que el número de beneficiarios se incrementará en las próximas horas, cuando sea posible acceder a las zonas rurales, actualmente anegadas por la gran cantidad de agua caída.

“De acuerdo con las primeras estimaciones, serían alrededor de 45 familias las que requieren asistencia”, indicó Bravo, al tiempo que remarcó la complejidad del operativo debido a las condiciones climáticas.

Por su parte, el ministro José Irigoyen destacó la decisión política del Gobierno provincial de actuar con rapidez ante situaciones de emergencia. “Hay una decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de estar presentes de inmediato en el territorio, visitando a las familias, brindando contención y asistencia para atravesar este momento tan complejo e imprevisible”, expresó.

El operativo continuará en los próximos días, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar acompañamiento a todas las familias afectadas por el temporal en Mburucuyá.