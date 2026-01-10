Un municipio correntino ofrece mudanzas gratuitas para estudiantes universitarios

A partir de febrero, el municipio correntino de Mercedes pondrá en marcha un servicio de mudanzas gratuitas destinado a estudiantes que comienzan una nueva etapa académica en la ciudad de Corrientes Capital. La iniciativa busca acompañar a los jóvenes y sus familias en el proceso de traslado, reduciendo costos y facilitando el inicio de los estudios.

¿Cómo anotarse?

Según se informó, a partir del 2 de febrero los estudiantes podrán anotarse para acceder a este beneficio. La inscripción se realizará de manera presencial en la Dirección de Juventud, ubicada sobre calle Correo Viejo, entre Rivadavia y Plácido Martínez.

El programa contempla el traslado de pertenencias personales y forma parte de una política de acompañamiento integral a los jóvenes que deciden continuar su formación académica fuera de su localidad de origen.

Desde el municipio remarcaron la importancia de estar presentes en este momento clave de la vida estudiantil y destacaron que el servicio apunta a fortalecer el acceso a la educación y apoyar el desarrollo de nuevas oportunidades.