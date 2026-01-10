¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

día del yaguareté Mburucuyá lluvias en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de enero

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 07:02

Turistas quedaron varados por el temporal en uno de los accesos al Iberá

Tras las intensas lluvias, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Al menos 20 familias afectadas por voladuras de techo en Mburucuyá

Milei dijo que EEUU “liberó” a Venezuela y que está dispuesto a brindar apoyo

Multas de hasta $500 mil por tomar mate al volante

La nena herida en la cabeza por una bala perdida salió de alta

Esclarecen el millonario robo a un comerciante de Santo Tomé

Corrientes: dos muertos tras un choque e incendio cerca de Santo Tomé

La Municipalidad de Curuzú Cuatiá recuperó bienes por USD 400.000 de una causa por corrupción

Por Aramí y Mbareté: declararon el 6 de junio como Día del Yaguareté Correntino











 

