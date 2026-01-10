¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mburucuyá San Roque Estudiantes universitarios
ACCESO A JUAN PUJOL

Motociclista chocó contra jóvenes que conversaban en un puente en Corrientes

Uno fue llevado grave al hospital
 

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 20:54

En un sorprendente hecho, un motociclista impactó contra un grupo de jóvenes que se encontraba sentado y conversando durante la madrugada del viernes, en el puente de acceso a la localidad de Juan Pujol, sobre arroyo Naranjito.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:10, cuando el ocupante de una moto chocó a estas personas a pocos metros de las vías del tren. Como consecuencia del fuerte impacto, varios adolescentes resultaron heridos.
Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al Hospital de Monte Caseros, mientras que otros tres, fueron asistidos y derivados para recibir atención médica.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Corrientes, quienes brindaron asistencia y continúan investigando las circunstancias del accidente.

