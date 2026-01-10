¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

día del yaguareté Mburucuyá lluvias en Corrientes
día del yaguareté Mburucuyá lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Rescatan a un hombre que amenazaba con arrojarse del puente Chaco-Corrientes

El hecho se registró en horas del viernes. 

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 12:42

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron evitar que un hombre se arrojara desde el puente General Belgrano.

El hecho se registró en horas del viernes, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de una persona en el puente, con intenciones de arrojarse al río.

Ante la situación, los policías acudieron de manera inmediata al lugar, donde lograron dialogar con el hombre y resguardar su integridad física, evitando así una tragedia.

Según se informó, el individuo fue contenido y asistido, procediéndose posteriormente a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien quedó a resguardo conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD