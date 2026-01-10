Rescatan a un hombre que amenazaba con arrojarse del puente Chaco-Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron evitar que un hombre se arrojara desde el puente General Belgrano.

El hecho se registró en horas del viernes, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de una persona en el puente, con intenciones de arrojarse al río.

Ante la situación, los policías acudieron de manera inmediata al lugar, donde lograron dialogar con el hombre y resguardar su integridad física, evitando así una tragedia.

Según se informó, el individuo fue contenido y asistido, procediéndose posteriormente a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien quedó a resguardo conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.