Corrientes: una mujer y un hombre están graves tras un choque en Concepción

La Policía de Corrientes informó este sábado que un hombre y una mujer se encuentran en grave estado tras protagonizar un siniestro vial en la localidad correntina de Concepción.

Según la información inicial, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes sobre la Ruta Provincial N° 6, en el acceso a la mencionada localidad donde la pareja se desplazaba en una motocicleta cuando fue embestida por otra moto.

De acuerdo a los primeros datos, todo indica que no habrían advertido la presencia del otro vehículo, produciéndose el impacto de manera repentina.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos heridos fueron trasladados de urgencia a la ciudad de Corrientes, donde permanecen internados.

Según se informó, aguardan la llegada de prótesis para poder ser sometidos a intervenciones quirúrgicas complejas.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía de Santa Rosa, que investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.

En el lugar del accidente trabajaron de forma coordinada efectivos de la Policía de la Provincia de Corrientes, Bomberos Voluntarios y personal del Hospital Inmaculada Concepción, quienes brindaron las primeras asistencias y realizaron las tareas de rigor.

Pedido de colaboración

Producto del accidente, la joven pareja atraviesa un momento crítico y deberá afrontar altos costos médicos, traslados y recuperación. Familiares y allegados solicitan colaboración solidaria para acompañar este difícil proceso.

Alias para colaborar:

TODOPORFERYMACA

(Cardozo Macarena)