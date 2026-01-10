Joven en moto intentó escapar con 77 dosis de cocaína y marihuana en Corrientes

En la madrugada de este sábado, la Policía aprehendió a un joven de 26 años que intentó huir de un operativo vial sobre la Ruta Provincial 24 en Mariano I. Loza, secuestró 66 dosis de cocaína, 11 bochitas de marihuana y $427.000 en efectivo.

El procedimiento se realizó cuando efectivos de la Comisaría de local patrullaban la jurisdicción y en el kilómetro 5 del mencionado corredor sorprendieron al motociclista. El sospechoso intentó escapar en una motocicleta Hero Hunk 150c.c. pero fue alcanzado a pocos kilómetros.Entre los elementos secuestrados, se encontraron un arma blanca y un talonario de pagarés. La droga incautada estaría valuada en $761.775 (cocaína) y $39.902 (marihuana).

La Fiscalía en turno ordenó la aprehensión del joven y el secuestro de las sustancias.El operativo fue realizado por personal dependiente de la Unidad Regional III, que colaboró con la Comisaría de Mariano I Loza en el análisis de la sustancia y el procedimiento. Según fuentes policiales, el detenido podría estar vinculado a una red de narcotráfico en la zona.El detenido permanece en la Comisaría de Mariano I Loza a la espera de ser trasladado a la sede judicial correspondiente, donde se le formularán los cargos por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.