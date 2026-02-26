¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Empresario desaparecido maltrato animal abigeato
OMAR ISMAEL FERREYRA

Por El Litoral

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 00:00

OMAR ISMAEL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2026. Hoy el cielo ganó un ángel bueno. Nuestro querido Omar Ismael Ferreyra el mejor esposo, padre y abuelo que pudimos tener, partió de nuestro lado el 22 de Febrero Lo extrañaremos cada día: Norma como su esposa y compañera de toda la vida; nuestros hijos Paulo y Federico; nuestras nueras que tanto lo querían; y nuestros cuatro nietos, sus mayores tesoros. Papá, gracias por enseñarnos a amar, a trabajar y a reír. Hasta que nos volvamos a encontrar. Te amamos con toda el alma. c/057

