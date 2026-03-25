Goya celebra el triple aniversario del obispo Adolfo Canecin

La Diócesis de Goya emitió un comunicado en el que invita a la comunidad a participar de una celebración especial en honor a monseñor Adolfo Ramón Canecin, en el marco de un triple acontecimiento: su cumpleaños, su aniversario de ordenación sacerdotal y su aniversario de ordenación episcopal.

Un triple acontecimiento de fe

Según se informó, el obispo nació el 25 de marzo de 1958 en Formosa. Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1988 por monseñor Dante Carlos Sandrelli.

Años más tarde, el papa Francisco lo designó obispo coadjutor de Goya el 9 de diciembre de 2014. Recibió la ordenación episcopal el 25 de marzo de 2015.

Desde el 24 de septiembre de ese mismo año, se desempeña como cuarto obispo de la diócesis.

Trayectoria pastoral en Goya

En el comunicado, la Iglesia local destacó su labor al frente de la diócesis y su rol en la vida pastoral de la comunidad.

“Celebramos y damos gracias por la vida y ministerio de nuestro obispo”, expresaron, al tiempo que resaltaron su “testimonio de pastor cercano” y su lema episcopal: “Sean uno”.

Además, remarcaron el compromiso de continuar fortaleciendo una Iglesia con eje en la misión, los jóvenes y la centralidad en Jesucristo.

Invitación a la comunidad

En este contexto, la diócesis convocó a los fieles a participar de una misa de acción de gracias que será presidida por el propio obispo.

La celebración se realizará en la parroquia San Pedro de la localidad de Perugorría, donde se invita a acompañar con “la oración y el afecto de todo el pueblo de Dios”.