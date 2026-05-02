Chavarría: fallo en favor de la viceintente, anuló una sesión del Concejo

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó un fallo determinante en el marco de un conflicto de poderes surgido en el Concejo Deliberante de Chavarría. La máxima instancia judicial de la provincia resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado durante la sesión ordinaria de prórroga realizada el pasado 15 de diciembre de 2025.



El conflicto se originó luego de que la presidenta del cuerpo y viceintendente de esa comunidad Rocío Valenzuela, junto a las concejales González y Orrego, se retiraran del recinto.



Pese a su ausencia, la sesión continuó desarrollándose, acto que el STJ ha invalidado formalmente al hacer lugar al recurso presentado. En cuanto a los gastos legales, el tribunal dispuso que las costas se establezcan "en el orden causado".



Esto significa que, al tratarse de una disputa interna del propio órgano legislativo, el Concejo Deliberante deberá hacerse cargo de los gastos derivados del proceso judicial.

Con esta resolución, todas las decisiones o normativas que se hayan aprobado en aquella jornada tras el retiro de las autoridades mencionadas carecen de validez legal.



El STJ consideró que luego de el retiro de la Presidente y los dos concejales, todo lo actuado "carece de validez porque no se dieron los requisitos de sesión, quórum, deliberación y votación allí exigidos", puntualizaron.



En sus redes sociales, Valenzuela expresó: "Después de cuatro meses de agravios, descalificaciones y acusaciones falsas por parte de la oposición, el Superior Tribunal de Justicia me dio la razón", y añadió que "la verdad se impuso. Quedó demostrado que actué dentro de la ley y con total responsabilidad, mientras algunos eligieron el camino de la mentira y la difamación".