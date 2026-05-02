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Conflicto en Medio Oriente

Irán sostiene que la continuidad de la guerra depende de Estados Unidos

Según el vicecanciller Kazem Gharibabadi el objetivo es alcanzar una salida duradera.

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 16:55

El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó tensión este sábado tras nuevas declaraciones desde Teherán. Se aseguró que la continuidad de la guerra depende de una decisión que debe tomar Washington.

Irán afirmó haber presentado un plan a un mediador pakistaní para intentar finalizar la guerra impuesta. Según el vicecanciller Kazem Gharibabadi el objetivo es alcanzar una salida duradera al conflicto actual.

Advertencia a Washington

El funcionario sostuvo que Estados Unidos deberá elegir entre retomar el diálogo o mantener la confrontación. Irán remarcó que está preparado para ambos escenarios y proteger sus intereses y seguridad nacional.

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