Irán sostiene que la continuidad de la guerra depende de Estados Unidos

El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó tensión este sábado tras nuevas declaraciones desde Teherán. Se aseguró que la continuidad de la guerra depende de una decisión que debe tomar Washington.

Irán afirmó haber presentado un plan a un mediador pakistaní para intentar finalizar la guerra impuesta. Según el vicecanciller Kazem Gharibabadi el objetivo es alcanzar una salida duradera al conflicto actual.

Advertencia a Washington

El funcionario sostuvo que Estados Unidos deberá elegir entre retomar el diálogo o mantener la confrontación. Irán remarcó que está preparado para ambos escenarios y proteger sus intereses y seguridad nacional.