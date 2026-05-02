Pronostican una semana sin lluvias en Corrientes y con temperaturas en ascenso

El tiempo en Corrientes se mantendrá estable durante los próximos días, con temperaturas templadas que irán en ascenso a medida que avance la semana y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico extendido. Para este domingo se espera una jornada con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 22°C.

El dato a tener en cuenta en esta jornada será el viento según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana, generando un inicio de día fresco y algo inestable.

Inicio de semana

De cara al lunes, las condiciones se presentarán más agradables, con un leve ascenso térmico que llevará la mínima a 15°C y la máxima a 26°C, bajo un cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones.

El martes continuará esta tendencia, con temperaturas que se ubicarán entre los 20°C y 28°C, marcando un repunte más notorio en los valores térmicos y consolidando una seguidilla de jornadas templadas en la capital correntina.

Recién hacia el viernes se prevé un nuevo cambio en las condiciones, con un descenso de temperatura que llevará los registros a valores de entre 10°C y 22°C. De esta manera, la semana se perfila con buen tiempo en general, ideal para actividades al aire libre, aunque con variaciones térmicas que marcarán el pulso de los próximos días.