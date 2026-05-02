Zárate jugará su primera final de un Future

El correntino Carlos María Zárate disputará su primera final de un torneo que forma parte del Tour ITF dentro del circuito profesional de tenis.

En certamen M25 de Luján tendrá una final argentina. Zárate (528º en el ránking de la ATP) enfrentará en la final a Lucio Ratti (468º). La definición será este domingo desde las 11 con televisación por TyC Sports Play.

En una de las semifinales disputadas este sábado, el correntino de 21 años logró una gran victoria frente al boliviano Murkel Dellien (286º y ex 168 del mundo) al superarlo 6-1, 2-6 y 6-3 en un partido que se extendió durante 2 horas y 6 minutos.

Para Zárate será su primera final en el circuito, durante el presente año logró dos cuartos de finales, un M15 en La Plata y un M25 en Yerba Buena, Tucumán.

Mientras que en el 2025, falló las tres veces que intentó superar una semifinal. Dos veces en un M15 en Santiago de Chile y la restante fue en otro M15 pero en San Salvador de Jujuy.

Por su parte, el bonaerense Ratti (22 años), dejó en el camino en la semifinal al brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (377º) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 22 minutos de juego.

Ratti buscará su tercer título dentro del Tour ITF. En el 2025 se impuso en el M15 de Valledupar, Colombia, y en la presente temporada ganó en el M15 de Punta del Este.

Será el cuarto duelo entre Zárate y Ratti en el circuito profesional de tenis. El historial favorece al correntino que ganó dos de los tres partidos disputados durante el 2025. Será la primera vez que se medirán en la presente temporada.

