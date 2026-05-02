De una puñalada hallaron muerto a un hombre en Corrientes

En la madrugada de este sábado, hallaron muerto a un hombre de 36 años en la localidad de Loreto. El cuerpo presentaba al menos una puñalada en el abdomen, por lo cual se investigan las circunstancias de lo que sería un supuesto homicidio

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Con el paso de las horas, lograron dar con un joven de 26 años, quien quedó aprehendido como presunto responsable del crimen.

La víctima, identificada como Juan Miranda, fue encontrada a la 1:10 a la vera de la calle Mario Bofill, casi esquina Mendoza, en el casco urbano de dicha localidad.



A esa hora, se dio aviso de que había un cuerpo tirado en la calle sin signos vitales, tras lo cual una comitiva policial se trasladó al lugar para comprobar la veracidad del reporte.



Entretanto, se alertó de lo sucedido a la Fiscalía en turno de la localidad de Santa Rosa, a cargo de Carlos Daniel Lezcano, quien dispuso las primeras medidas orientativas para el esclarecimiento del hecho, caratulado como “supuesto homicidio”.

El médico de turno del hospital local constató el deceso del hombre, quien sería empleado de un aserradero de la zona y presentaba una lesión cortante a la altura del estómago.



Además, desde el Ministerio Público se ordenó que se le practique una autopsia médico-legal para determinar la causa del fallecimiento y conocer más detalles del caso.



Por otra parte, se requirió avanzar con la recolección de testimonios para identificar al o los posibles autores, ya que todo apuntaba a que el ataque había sido consumado.



Luego de varias entrevistas a eventuales testigos, lograron determinar que el presunto autor sería un joven de 26 años que ya fue aprehendido y quedó alojado en la Comisaría local a disposición de la Justicia.

Cabe destacar que en las redes sociales se había cuestionado el accionar de la policía local.



Para el esclarecimiento del hecho, arribó personal especializado de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC), perteneciente a la Unidad Regional VI.

Su aporte resultó crucial para dar con el presunto responsable, aunque por el momento no ha sido hallada el arma utilizada.