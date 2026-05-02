Victoria Caballero fue convocada a Las Panteras

Las Panteras, la selección Argentina mayor femenina de vóley, tienen su lista para el ciclo 2026 y por primera vez fue convocada la correntina Victoria Caballero.

La líbero que recientemente se consagró en México, pasó por todos los seleccionados nacionales juveniles y ahora le llegó la oportunidad de estar con el equipo principal.Comienza un nuevo año para Las Panteras y Daniel Castellani y Facundo Morando definieron los nombres para afrontar esta temporada.

Argentina tendrá como primeros desafíos los partidos ante Bulgaria en Rosario y Santa Fe, a fin de mes, y luego comenzará con las competencias internacionales.

En la lista se destacan las vueltas de Candelaria Herrera y Anahí Tosi, como así también la promoción de muchas juveniles de cara también a los Odesur.

En la nómina de 34 jugadoras, aparece Victoria Caballero. Para el puesto de líbero también están Agostina Pelozo y María Eugenia Martínez.

Caballero, en su primera experiencia con un club fuera del país, logró el título en la Liga Voleibol Profesional femenina de México con Coronelas de Durango.

Antes de la experiencia mexicana, la correntina fue campeona junto a Ferro Carril Oeste de la Liga Metropolitana y con el CEF Nº5 de La Rioja en la Liga Argentina.

La Selección Femenina visitará Santa Fe para enfrentar a Bulgaria. Los partidos serán el 29 de mayo en la ciudad de Santa Fe y el 31 de ese mismo mes, en Rosario.