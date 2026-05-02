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Boca venció a Central Córdoba en el cierre de la fase regular

El Xeneize se impuso en Santiago del Estero 2 a 1 con goles de Velasco y Milton Giménez.

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 18:54

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con una ráfaga goleadora en el cierre de un primer tiempo parejo, los dirigidos por Claudio Úbeda marcaron dos tantos por intermedio de Alan Velasco y Milton Giménez y encaminaron la victoria. No alcanzó el descuento de Michael Santos en el local, que tuvo una chance para igualar, pero Leandro Brey lo impidió. Boca también pudo haber marcado algún tanto más pero Miguel Merentiel no pudo vulnerar a Alan Aguerre.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.

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