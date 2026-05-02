Regatas dejó sin invicto a Colón y ahora hay cinco punteros

El Torneo Pretemporada de primera división en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) ahora tiene cinco punteros.

En el juego destacado de la quinta fecha, Regatas superó a Colón 79 a 67, lo dejó sin invicto y le dio alcance en la primera ubicación del certamen.

La fecha se jugó de manera parcial, pero dejó cinco equipos en la primera ubicación. Además de los nombrados, también están en la cima San Martín, Córdoba y Pingüinos.

Después de un primer cuarto desfarovable (lo perdió 21 a 18), Regatas se recompuso y superó a Colón 79 a 67 para llegar a la cima de las posiciones.

Viktor Bender con 23 puntos fue el máximo anotador en el Fantasma, mientras que Juan Ignacio González Nadal, con la misma cantidad de tantos, se destacó en el elenco violeta.

De principio a fin, Pingüinos no tuvo problemas para superar a Don Bosco 80 a 46, volver al triunfo y subirse nuevamente a la punta. El equipo de la banda negra se impuso en el cuarto inicial 23 a 7 y desde allí se encaminó a un cómoda victoria con Gastón Lecca (16 puntos) como goleador. En el elenco colegial, el máximo anotador resultó Maximiliano Redruello con 9.

San Martín logró su tercer triunfo consecutivo al superar a Sportivo 71 a 61. El Rojinegro también marcó la diferencia en los 10 minutos iniciales (19 a 8).

Giovano Pértile con 19 puntos se destacó en el goleo de San Martín, en Sportivo lo hizo Agustín Bernachea Dib con 23.

Por su parte, Córdoba reaccionó y superó a Alvear 75 a 62 para también ser puntero del certamen. El cuarto inicial favoreció al equipo del barrio Aldana 25 a 11, pero después llegó la remontada del rojo para asegurar el triunfo. Ricardo Marturet con 19 puntos y Juan Cruz Cequeira con 17 comandaron la ofensiva de Córdoba, mientras que José Rolnik con 16 lo hizo en Alvear.

En tanto que El Tala no tuvo mayores inconvenientes para doblegar a Juventus por 67 a 47. En el vencedor se destacó Leonardo Rodríguez con 14 puntos, mientras que en el "granate" lo hizo Guilliano Depiaggio con 10.

El encuentro entre Malvinas 1536 Viviendas y Hércules se suspendió cuando concluyó el segundo cuarto por la humedad que había en el rectángulo de juego. El equipo del barrio Libertad se imponía 47 a 25.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente cinco fechas, las posiciones del Torneo de Pretemporada quedaron de esta manera: Colón, Córdoba, Pingüinos, Regatas y San Martín 9 puntos, Alvear 8, El Tala 7, Hércules, Sportivo y Don Bosco 6, Juventus 5 y 1536 Viviendas 4.

Lo que viene

La sexta fecha contempla estos encuentros: Don Bosco vs. San Martín, Hércules vs. Pingüinos, Córdoba vs. Malvinas 1536 Viviendas, Colón vs. El Tala, Juventus vs. Alvear y Sportivo vs. Regatas.

