Trump prometió prosperidad a la comunidad latina y pronosticó su triunfo

Desde un estado como Pensilvania donde el voto de los hispanos será decisivo, el candidato republicano Donald Trump pronosticó que vencerá a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del próximo martes y prometió este martes, en su acto de campaña definitivo, que traerá prosperidad económica a los latinos.

Lo hizo después de que los comentarios xenofóbicos de un comediante durante un mitin de en Nueva York sobre los latinos y sobre Puerto Rico causaran rechazo por parte de ambos lados del espectro político.

En Allentown, una ciudad de mayoría hispana con una importante presencia puertorriqueña, el republicano dijo que "toda la comunidad hispana estará muy agradecida con él" si llega a la presidencia.

"Les traeré el mejor futuro a los puertorriqueños y a los hispanoestadounidenses (...) cuidaré de sus familias, defenderé la religión y traeré de vuelta puestos de trabajo, riqueza y fábricas", prometió Trump a sus seguidores.

Previamente, en declaraciones televisivas, Trump se había distanciado del humorista Tony Hinchcliffe, quien tildó a Puerto Rico, territorio que forma parte de Estados Unidos bajo la figura de estado libre asociado, de una "isla flotante de basura". El expresidente aseguró que "no lo conocía" y su campaña insistió poco después del mitin el domingo en Nueva York en que sus ideas no representan a las de la campaña.

En esa dirección, el candidato republicano aseguró en Pensilvania que como presidente, entre 2017 y 2021, hizo más por Puerto Rico que "ningún otro mandatario" en la historia del país.

No obstante, durante más de una hora de discurso en Allentown, Trump repitió su narrativa anti-migrante, asegurando que Estados Unidos se convirtió en un "basurero" por la llegada de migrantes.