El dólar batió un récord en Brasil

El valor nominal del dólar en Brasil volvió a alcanzar un récord al cerrar a 6,267 reales (subió 2,81%, llegó a cotizar a 6,2707) poco después de las 16 (hora local), el valor intradiario más alto jamás registrado, mientras el mercado sigue de cerca el trámite del paquete fiscal del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en el Congreso, atento a posibles cambios en las medidas propuestas.

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el tipo de cambio ha fluctuado debido a temas pendientes y citó “movimientos especulativos” en medio de una venta desatada por las crecientes preocupaciones fiscales. Luego señaló que cree que el valor dólar se estabilizará.

“Tenemos un tipo de cambio flotante y, en este momento en que hay cosas pendientes, hay un clima de incertidumbre que hace fluctuar el tipo de cambio. Pero creo que se va a estabilizar”, dijo Haddad, al salir del edificio de la cartera en Brasilia.

“Puede haber ataques especulativos, pero no quiero hacer un juicio sobre eso, porque el Ministerio de Hacienda trabaja con fundamentos”, expresó Haddad.

Los inversores también analizaron la última decisión de política monetaria del año de la Reserva Federal (el banco central estadounidense). La Fed optó por una reducción de 0,25 puntos del tipo de interés, ahora en la banda del 4,25% al 4,50%, pero prevé sólo un recorte de 0,5 puntos en 2025.

El real ha sido la moneda que peor desempeño tuvo en el mundo en las últimas cuatro sesiones y perdió más de un 20% frente al dólar este año.