Por primera vez declaró en la justicia la esposa de Pedro Sánchez

Begoña Gómez, la esposa del presidente del español, Pedro Sánchez, declaró por primera vez ante el juez Juan Carlos Peinado y negó haber cometido irregularidades en sus actividades profesionales privadas, tras una denuncia en su contra por un delito de tráfico de influencias y corrupción en negocios del ámbito privado.

Por esta causa, el presidente argentino Javier Milei llamó “mujer corrupta” a la esposa de Pedro Sánchez y desató un conflicto bilateral que terminó con el retiro de la embajadora española en Buenos Aires en mayo de este año.

La justicia investiga si Gómez, de 49 años, se aprovechó de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo. Se examina también si, a cambio de esta financiación para su curso, ayudó a un empresario a conseguir acceso privilegiado a ofertas públicas.

Asimismo, la justicia examina si, en el marco de esas actividades universitarias, cometió un delito al registrar a su nombre un programa informático creado por otros, así como la denominación del curso, Transformación Social Competitiva. ”Mi cliente se ha comportado siempre de una manera correcta, siempre en coordinación con la Universidad Complutense y en ningún momento ha intermediado, de ninguna manera, ante nadie, a efectos de que” un empresario “obtuviera licitaciones públicas”, dijo a la salida de la audiencia de este miércoles el abogado de Gómez, Antonio Camacho.