Petro dijo que el pueblo de Venezuela ya no quiere al chavismo en el poder

En medio de las tensiones desatadas entre Colombia y Venezuela tras el fraude electoral de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, el presidente Gustavo Petro blanqueó su posición sobre la dictadura chavista y dejó en evidencia el desprecio que la mayoría de los venezolanos expresó en las urnas en la elección presidencial.

El mandatario colombiano dijo este martes que el pueblo venezolano ya no sabe si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.

“Se burlan del presidente que dice en Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte; Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere”, afirmó Petro.

Petro se refirió a la situación de Venezuela al intervenir en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 2024, realizado en la isla colombiana de San Andrés, donde dijo que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez no entendió que había que hacer una transición del petróleo hacia energías limpias para enfrentar el cambio climático.

Destacó, eso sí, que Chávez, fallecido en 2013, comprendió que el progreso del pueblo está en lograr que la tierra produzca y que para eso es fundamental la educación.