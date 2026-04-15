Temporal en Esquina: cayeron 225 mm y hay 70 familias evacuadas

Corrientes vivió una noche de martes y madrugada de miércoles de intensas lluvias que dejaron varios puntos de la provincia en una dificil situación. Defensa Civil de la localidad de Esquina informó que decenas de familias evacuadas y una gran cantidad de lluvia caída.

El titular de Defensa Civil de la localidad de Esquina, Carlos Giménez, describió un escenario crítico tras las intensas precipitaciones registradas el martes en una entrevista en el programa "O sea... digamos".

“225 milímetros aproximadamente llovió y lo más preocupante fue que casi 200 milímetros llovió en tres horas”, precisó, al remarcar la magnitud del fenómeno climático.

El funcionario explicó que la situación se agravó por la acumulación de lluvias en los últimos meses: “Tenemos una acumulación de lluvia desde hace tres meses que no se daba hace años”.

Evacuados y barrios afectados

El impacto del temporal obligó a evacuar a numerosas familias en distintos puntos de la ciudad.

“Aproximadamente unas 70 familias tenemos evacuadas”, indicó Giménez, aunque aclaró que hay más personas que se autoevacuaron en casas de familiares.

En cuanto a las zonas más comprometidas, señaló que “tenemos algunos sectores de barrios muy bajos... pero esta vez afectó calles que nunca habían tenido problemas”.

Gentileza Sociales Esquina

Daños materiales y operativos de emergencia

Los equipos de emergencia trabajan desde el inicio del temporal para asistir a los vecinos y mitigar los daños.

“Estamos terminando de sacar un árbol que cayó arriba de una vivienda y yendo a otro domicilio con la misma situación”, relató.

Además, confirmó que al menos tres viviendas sufrieron daños severos. “Lamentablemente, a tres familias les destruyó su vivienda”, informó el funcionario.

Energía y seguridad

Durante el momento más crítico, se dispuso un corte preventivo del suministro eléctrico para evitar riesgos.

“Se pidió que se haga un corte de energía total... y se va reactivando de acuerdo a cómo mejoran los barrios”, mencionó Gimenez, advirtiendo el peligro de la combinación entre agua y electricidad.

Un escenario que podría empeorar

El pronóstico no es alentador y mantiene en alerta a las autoridades.

“Las noticias no son buenas, van a seguir las lluvias”, advirtió Jiménez. Ante este panorama, destacó el trabajo conjunto entre distintas áreas.

“Estamos trabajando con Bomberos, comisarías, iglesias, todas las fuerzas en conjunto”.

Pedido de asistencia y trabajo conjunto

Desde el municipio ya se iniciaron gestiones para reforzar la asistencia con organismos provinciales. “Necesitamos de todo lo que sea capital humano, porque Esquina es grande y la situación puede empeorar”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario remarcó que el foco está puesto en la atención directa a los afectados: “Estamos trabajando exclusivamente en sacar a los vecinos que necesiten salir de su domicilio y asistirlos”.

Mientras continúan las lluvias, la ciudad permanece en alerta y con operativos activos para reducir el impacto del temporal.