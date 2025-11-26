Un incendio de gran escala en Hong Kong dejó al menos cuatro muertos

Un incendio en Hong Kong dejó este miércoles al menos cuatro muertos y ocho heridos en un complejo residencial del distrito de Tai Po, en el norte de la ciudad. Las autoridades confirmaron que aún hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados.

El fuego comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos de Wang Fuk Court, un complejo en plena renovación valuada en 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares). Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura de bambú, lo que obligó a elevar la alarma a nivel 4 en una escala de 1 a 5, según informó la Policía citada por medios locales.

Imágenes difundidas por redes sociales y prensa muestran una densa columna de humo y partes del andamiaje derrumbadas, mientras varias rutas del área fueron cerradas al tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Entre las víctimas fatales figura un bombero que había sido trasladado al Hospital Príncipe de Gales, además de tres residentes del edificio.

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde el lunes una alerta roja por peligro extremo de incendios, debido a factores climáticos como la baja humedad, vientos intensos y vegetación seca.

El complejo residencial afectado cuenta con casi 2.000 viviendas y unos 4.000 habitantes. En las inmediaciones, la Escuela Pública Bautista de Tai Po recomendó a las familias evitar la zona hasta que las autoridades logren controlar completamente el siniestro.