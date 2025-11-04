Millones de estadounidenses votan autoridades en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia

Claves de la jornada electoral en Estados Unidos:



-Primeras elecciones importantes en Estados Unidos tras la reelección del presidente Donald Trump.

-El recién llegado Zohran Mamdani, favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York.

-Mamdani se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

-Gobernador de Nueva Jersey: el veterano de la Marina Mikie Sherril contra el empresario Jack Ciattarelli.

-Gobernadora de Virginia: la republicana Winsome Earle-Sears contra la demócrata Abigail Spanberger.

-La votación de la 'Propuesta 50' en California podría determinar el control del Congreso.

-Las urnas de Virginia cierran primero, seguidas por las de Nueva Jersey a las 20:00.

En Nueva York

El lunes, Trump respaldó a Cuomo y amenazó con retener los fondos federales para la ciudad de Nueva York si Mamdani gana las elecciones a la alcaldía.

Trump rompió la disciplina de partido para apoyar al independiente Cuomo en lugar del candidato republicano, Curtis Sliwa, quien se encuentra muy por detrás en las encuestas de opinión pública en esta ciudad de fuerte tendencia demócrata.

Los republicanos han atacado la candidatura de Mamdani durante toda la campaña, y Trump lo ha tildado de comunista.

En Virginia

Spanberger aventajaba a Earle-Sears por un margen de entre 7 y 15 puntos porcentuales, según una recopilación de encuestas del domingo y el lunes realizada por Real Clear Politics .

Earle-Sears es la candidata republicana a gobernadora de Virginia.

Según su página web de campaña, la mujer de 61 años nació en Jamaica y emigró a Estados Unidos a la edad de seis años.

Es vicegobernadora del estado desde 2022.

Earle-Sears sirvió en el Cuerpo de Marines y fue la primera mujer negra elegida para un cargo estatal.

Sus propuestas incluyen recortar el gasto público y bajar los impuestos, adoptar una postura firme contra el crimen y deportar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. También se opone a que las mujeres transgénero puedan competir en deportes femeninos.

Spanberger, demócrata de 46 años, es una ex representante estadounidense con tres mandatos que se postula para gobernadora.

Nacida en Nueva Jersey, comenzó su carrera como inspectora postal antes de convertirse en agente de casos de la CIA.

Ella ha dicho que decidió presentarse al Congreso después de las elecciones de 2016, cuando su representante votó a favor de propuestas para derogar la cobertura sanitaria para muchos.

Spanberger apoya la reducción de los costos de la atención médica y la solución del problema de la asequibilidad de la vivienda mediante políticas como el incentivo a la construcción de viviendas para jóvenes.

También se ha comprometido a defender los derechos reproductivos de las mujeres codificándolos en la constitución del estado.