Rusia ordenó la detención del ajedrecista Garry Kasparov, opositor a Putin

Rusia ordenó este martes la detención de Garry Kasparov, leyenda del ajedrez y uno de los más férreos opositores al gobierno de Vladimir Putin. Lo acusan de justificar el terrorismo, debido a sus críticas a la invasión y la guerra en Ucrania.

"La Corte dictó la medida cautelar contra Kasparov de arresto en ausencia por dos meses a partir del momento de su detención en Rusia o su extradición a territorio ruso", sentenció el juez.

El excampeón mundial fue acusado por "justificar públicamente el terrorismo en redes de telecomunicación, incluyendo internet", un delito que podría costarle a Kasparov una condena de entre cinco y siete años de cárcel, informó la agencia rusa TASS.

Kasparov, incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022, vive fuera de Rusia desde hace más de una década.

En octubre pasado el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal por "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el magnate Mijail Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kasparov.

Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR "financian formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas y llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones, y utilizan a estas posteriormente en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza".

El CAR fue fundado el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la "dictadura agresiva" del presidente ruso, Vladimir Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo.

En 2022, Kasparov fue designado "agente del extranjero", una etiqueta que se utiliza contra los opositores, en general periodistas y activistas, y que somete a tediosos procedimientos administrativos en Rusia.

En marzo de 2024, Kasparov fue incluido en la lista de "terroristas y extremistas", según una nota del servicio ruso de vigilancia financiera, en otro avance contra el excampeón mundial de ajedrez.

Kasparov, nacido en 1963 en Azebaiyán (por entonces parte de la Unión Soviética), es un duro crítico del régimen de Putin. Lo cuestiona en redes sociales y también se pronuncia en entrevistas y declaraciones de la oposición.

En 2023 llegó a afirmar que "Putin es el asesino de (Alexéi) Navalni", el opositor ruso que murió en prisión.

En noviembre pasado, en tanto, participó de la Conferencia de la Libertad de Berlín y redobló sus críticas a Putin por la invasión y la guerra en Ucrania.

"Esto no es una partida de ajedrez" en la que "te puedes dar la mano" y las partes se dicen "okey, bien, es una solución diplomática, podemos ir a casa", dijo en una entrevisat con la agencia EFE.

También señaló a Putin por su colaboración con Venezuela, China, Irán Corea del Norte y Cuba, a las que Rusia "devuelve favores" por su apoyo.

"Putin se sienta en Corea del Norte, Irán, los ayatolás iraníes, el régimen de Maduro. Todos ellos están trabajando juntos", dijo en plena escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

"No es de extrañar que, al igual que hay soldados norcoreanos y cubanos en Ucrania luchando del lado de Putin, China esté financiando la guerra de Putin e Irán esté enviando drones", profundizó el opositor ruso.