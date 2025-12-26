Guerra en Ucrania: Zelensky se reunirá con Trump para impulsar un acuerdo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que mantendrá este domingo 28 una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Se encontrarán en Florida, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una salida negociada a la guerra en Ucrania.

La información fue ratificada por la Presidencia ucraniana tras un anuncio inicial del mandatario en redes sociales.

“No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump”, señaló Zelensky, al destacar que el encuentro podría permitir definiciones antes de fin de año.

La reunión se producirá luego de la última ronda de contactos entre equipos de Washington y Kiev, de la que surgió un plan actualizado de 20 puntos para poner fin al conflicto. El documento ya fue enviado a Moscú para su evaluación, según confirmaron fuentes oficiales.

Zelensky explicó que la nueva versión de la propuesta prevé congelar el frente de combate. Además, elimina la exigencia de que Ucrania renuncie de manera formal a su aspiración de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), uno de los puntos más sensibles de la disputa.

El plan incluye además acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad y reconstrucción. Aunque no se difundió un borrador oficial, el presidente ucraniano detalló su contenido ante corresponsales internacionales a partir de una transcripción traducida del ucraniano.

Entre los puntos centrales, se establecen fuertes garantías de seguridad para Ucrania y se fija el tamaño de sus Fuerzas Armadas en tiempos de paz en 800.000 efectivos. Estados Unidos, la Otan y países europeos firmantes aportarían compromisos que, según el texto, “reflejen el Artículo 5” del tratado atlántico.

La propuesta contempla distintos escenarios

Si Rusia invade Ucrania, se coordinaría una respuesta militar y se restablecerían sanciones globales. En cambio, si Ucrania ataca sin provocación, las garantías quedarían sin efecto. Si Rusia abre fuego, las garantías entrarían en vigor automáticamente.

Desde Moscú, sin embargo, se mantienen exigencias territoriales firmes. Rusia reclama que Ucrania se retire completamente de la región oriental del Donbás y reiteró que un eventual ingreso ucraniano a la Otan constituye una “línea roja”.

El gobierno ruso aseguró que aún está “formulando su posición” y evitó pronunciarse sobre los detalles del plan. La portavoz de la Cancillería, María Zajárova, afirmó el jueves que los avances hacia una solución son “lentos pero constantes”.

En paralelo, Zelensky mantuvo esta semana una conversación telefónica con emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con quienes analizó nuevas ideas sobre formatos de negociación, posibles reuniones y una hoja de ruta para las conversaciones de paz.

Con información de Infobae.





