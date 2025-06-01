Un puente cayó sobre un tren con 300 pasajeros, hay muertos y heridos

Al menos siete personas murieron, luego de que un puente se derrumbara sobre un tren. Ocurrió este sábado en la región de Briansk, al oeste de Rusia, cerca del límite con Ucrania.

El gobernador regional, Alexander Bogomaz, informó que, además de los fallecidos, hay 69 personas heridas. Entre ellas, tres niños. El puente colapsó mientras pasaba un camión y por debajo circulaba la formación en la que viajaban 300 pasajeros. Una parte de la estructura cayó sobre el tren.

Podría tratarse de una explosión

Aunque en un primer momento no se ofreció una explicación, AFP informó, horas después de la alerta inicial, que un grupo de investigadores rusos indicó durante la madrugada de la Argentina que el puente se desplomó por “una explosión”. La investigación, liderada por el Comité de Instrucción de Rusia, sigue. La agencia de noticias RIA señaló que uno de los muertos fue el conductor del transporte.

Andréi Klishas, un senador ruso cercano al Kremlin, señaló a Ucrania como la responsable del colapso de los puentes en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk. “La voladura del puente y el accidente del tren de pasajeros en Briansk hablan de que Ucrania está dirigida por una organización terrorista”, dijo Klishas, a través de su canal en Telegram.

No se reportaron víctimas por la caída del segundo puente. De acuerdo con información de Ferrocarriles de Moscú, el incidente con el tren de pasajeros ocurrió a las 22:44 del sábado. Se produjo, según un comunicado de la empresa, por “el derrumbe del tramo del puente como consecuencia de una interferencia ilegal en las operaciones de transporte".

En redes sociales, las autoridades difundieron imágenes y videos que muestran una sección del puente colapsada y vehículos dañados. Las víctimas y los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos de la región.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo había al menos 16 equipos de ambulancias y servicios médicos de urgencia en el lugar. Aquellas personas que no estaban heridas fueron llevadas a lugares de alojamiento temporal.

