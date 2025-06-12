Revelaron los detalles de la primera hipótesis sobre el accidente aéreo en India

Un avión se estrelló a pocos segundos de despegar en el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad, India. El dramático episodio ocurrió este jueves, minutos después de las 13.30.

Se trataba del vuelo AI171 de Air India con destino a Londres Gatwick. Según indicó la compañía aérea a través de X, el avión transportaba a 242 personas: 230 pasajeros, 2 pilotos y 10 miembros de la tripulación. Entre los pasajeros había 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

La aeronave se estrelló un minuto después del despegue en una zona residencial ubicada en los alrededores del aeropuerto. Según informó el canal de noticias indio NDTV, los pilotos emitieron una llamada de socorro “Mayday” poco antes de caer.

Las dramáticas hipótesis del accidente

El capitán Saurabh Bhatnagar, ex piloto principal, explicó lo que pudo haber pasado en diálogo con NDTV: “Parece, a primera vista, un caso de múltiples golpes de aves que provocaron que ambos motores perdieran potencia”.

“El despegue fue perfecto y justo, creo, pero en lugar de subir, el avión comenzó a descender, lo que solo puede suceder en caso de que el motor pierda potencia o el avión deje de desarrollar sustentación” señaló y agregó: “Obviamente, la investigación revelará la razón exacta”.

El vuelo, con destino a Londres, se estrelló minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad. (Foto: captura de video NDTV).

El momento del accidente quedó registrado en un video filmado desde el aeropuerto: “Por las imágenes, parece que el despegue fue tranquilo. El avión bajó de manera controlada. El piloto había dado la llamada de Mayday, lo que significa que era una situación de angustia”, destacó Bhatnagar.

Por su parte, el experto en aviación Sanjay Lazar estuvo de acuerdo con el capitán: “Eso explicaría por qué el avión no tenía el poder de levantar. Si hubiera habido varios golpes de aves en el despegue, probablemente no podría haber superado el umbral de 6-7 minutos y haber comenzado a caer”.

“Recordemos también que es un avión razonablemente nuevo, solo tiene 11 años, así que no es como si tuviera problemas técnicos”, dijo el especialista al citado medio. “Esta es una zona residencial más allá del aeropuerto. Posiblemente, había pájaros en la zona. Esperemos a que salgan más detalles, pero este es probablemente uno de los factores clave involucrados”, concluyó.

Fuente: TN.