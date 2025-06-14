Tensión en Medio Oriente: Irán disparó unos 200 misiles balísticos contra Israel

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de misiles contra Israel durante la madrugada y mañana del sábado, en el cierre de una noche marcada por explosiones en Tel Aviv, Jerusalén y Teherán.

La ofensiva ocurre un día después de un ataque aéreo sin precedentes de Israel contra instalaciones nucleares y militares en territorio iraní, en el que utilizó aviones de combate y drones introducidos previamente de contrabando en la República Islámica para golpear objetivos clave y abatir a altos generales y científicos. Israel alegó que el bombardeo era necesario para impedir que su adversario desarrollara un arma nuclear.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que “hay más en camino”, mientras el ministro de Defensa señaló que Irán “cruzó líneas rojas”.

Por su parte, el régimen iraní prometió una “respuesta aplastante” y declaró que intensificará sus ataques.

