Sismo en Perú: un muerto y cinco heridos

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió a Lima (Perú), este domingo, dejando un saldo de al menos un muerto y cinco heridos. El epicentro del temblor, que se sintió a las 11:35 hora local, se localizó en la provincia vecina del Callao, a una profundidad de 49 kilómetros y a unos 30 kilómetros al suroeste.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) confirmó la tragedia a través de su cuenta de X, detallando que la víctima mortal era un mototaxista de 36 años en el distrito de Independencia.

Según informes policiales citados por Radio Programas del Perú, el hombre falleció al ser aplastado por una estructura que se desprendió de un cuarto piso mientras esperaba a un pasajero. Los cinco heridos recibieron atención médica en distintos hospitales de la capital.

Por supuesto, el terror de la gente fue total al sentir el temblor en la tierra. Muchos acudieron de inmediato a protegerse en sus hogares, mientras otros observaban asombrados lo que sucedía.

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de Lima activó de inmediato sus protocolos de emergencia. Se estableció comunicación con los 43 distritos de la capital para evaluar la situación, reportándose deslizamientos moderados en los acantilados de la zona costera.

Además, el Comité de Operación Económica del Ministerio de Energía y Minas informó sobre interrupciones en el servicio eléctrico en varios distritos, incluyendo Villa El Salvador, Ventanilla, Ancón y Pachacámac.

Qué dijo la presidenta de Perú tras el sismo

Tras acudir a la sede del Coen en el distrito de Chorrillos para evaluar la situación, Dina Boluarte pidió calma a la población: "A la ciudadanía de nuestra capital y del Callao, tranquilos. En estos momentos de sismo, lo primero que tiene que primar es la calma, colocarnos a buen recaudo debajo de los umbrales de la puerta, lejanos de los lugares de vidrio porque pueden reventar", señaló.

Además, la mandataria pidió actuar con responsabilidad y serenidad, dado que Perú es un país muy tendiente a este tipo de situaciones, por estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra alrededor del 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.

Minuto Uno