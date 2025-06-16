Irán volvió a lanzar misiles al centro de Israel y ya son 24 los muertos

Irán lanzó una nueva ronda de misiles a Israel este lunes por la madrugada y ya son 24 los muertos desde el inicio de la ofensiva.

Los servicios de emergencia informaron que al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas, en el cuarto día de guerra.

Irán anunció que había lanzado unos 100 misiles y prometió más represalias por el ataque sorpresa de Israel a su programa nuclear y su cúpula militar, que mató al menos a 224 personas desde que comenzó el pasado viernes.

Un misil cayó cerca del consulado estadounidense en Tel Aviv, y su onda expansiva causó daños menores, dijo el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, en X. No hubo heridos entre el personal estadounidense.

Este mismo lunes, las autoridades ahorcaron a un médico identificado como Esmail Fekri, quien había estado en prisión desde 2023 tras ser condenado por suministrar al Mossad información "sensible y clasificada", informó la televisión estatal iraní.

Esta muerte elevó el total de muertos en Israel a al menos 24. Israel dijo que hasta ahora más de 500 personas han resultado heridas, después de que Irán lanzara más de 370 misiles y cientos de drones desde el comienzo del ataque.

Como respuesta, el Ejército israelí informó que sus aviones de combate habían atacado 10 centros de mando en Teherán pertenecientes a la Fuerza Quds iraní, un brazo de élite de su Guardia Revolucionaria que lleva a cabo operaciones militares y de inteligencia fuera de Irán.

Las autoridades de la ciudad central israelí de Petah Tikva dijeron que misiles iraníes habían alcanzado un edificio residencial allí, carbonizando las paredes de concreto, rompiendo ventanas y arrancando las paredes de varios apartamentos.

El servicio de emergencia israelí Magen David Adom indicó que dos mujeres y dos hombres, todos septuagenarios, y otra persona más murieron en la ola de ataques con misiles que golpeó cuatro sitios en el centro de Israel.

"Vemos claramente que nuestros civiles están siendo atacados", dijo el portavoz de la policía israelí Dean Elsdunne fuera del edificio bombardeado en Petah Tikva. "Y esta es solo una escena, tenemos otros sitios como este cerca de la costa, en el sur".

TN