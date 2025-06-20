Israel e Irán: los últimos ataques y los planes de Trump

La guerra entre Israel e Irán entró este viernes en el octavo día de ataques cruzados. Mientras la diplomacia intenta abrir un diálogo urgente, Donald Trump aseguró que ya tiene un plan aprobado para que Estados Unidos se involucre en el conflicto y que en las dos próximas semanas tomará la decisión de si lo hace o no. Seguí todas las novedades en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

Irán dice que no negociará con Estados Unidos

El Gobierno iraní indicó que Estados Unidos ha pedido continuar las negociaciones que mantienen desde hace semanas y ha respondido que no, cuando se cumple una semana de bombardeos de Israel contra su territorio.

"Los americanos han pedido negociaciones y nuestra respuesta es no", indicó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, a la televisión iraní.

Tras el ataque al hospital más grande de Israel, Irán volvió a atacar la ciudad de Beersheba

Por su parte, un día después del ataque al hospital más grande de Israel, Irán volvió a atacar la localidad de Beersheba (en el desierto del Néguev, sur): cinco personas resultaron con heridas leves en la madrugada de este viernes.

“Tras el impacto del misil, un edificio de seis plantas sufrió daños y destrucción, y los apartamentos próximos también resultaron dañados”, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

Netanyahu dijo que Israel tiene el poder de destruir "todas instalaciones nucleares de Irán"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel ya había destruido "más de la mitad" de los lanzamisiles iraníes y que era "capaz de atacar todas las instalaciones nucleares de Irán".

En una entrevista con la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, Netanyahu afirmó que, tras siete días de guerra, las fuerzas israelíes avanzan más rápido de lo previsto en su ofensiva contra las instalaciones nucleares y de misiles iraníes, aunque no dio una fecha para el fin de los ataques israelíes.

El cambio o la caída del liderazgo iraní no era el objetivo de los ataques israelíes, pero podría ser una consecuencia, añadió.

