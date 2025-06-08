Colombia: quién es el adolescente qué disparó al candidato presidencial, Miguel Uribe

El principal sospechoso por el atentado al candidato presidencial colombiano Miguel Uribe tiene 15 años y fue detenido pocos minutos después del ataque.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, se pudo comprobar que el adolescente llegó en moto al acto de campaña del senador de derecha.

El adolescente, cuya identidad fue reservada, se bajó de su vehículo y, a escasa distancia del funcionario, disparó en seis oportunidades.

Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Uribe, quien primero fue derivado a la Clínica Medicentro y luego a la Fundación Santa Fe, un hospital privado de alta complejidad ubicado en el norte de la capital al que suelen acudir figuras políticas, empresariales y diplomáticas de Colombia.

Tras disparar a quemarropa, el menor intentó escapar y fue herido tras recibir un disparo de la seguridad que estaba en el lugar.

La bala le impactó en la pierna y provocó que el agresor cayera al suelo. Los policías reaccionaron rápido y lo retuvieron en el piso.

Los agentes le quitaron un arma de fuego Glock (9 milímetros), según informó la fiscalía que interviene en el caso, a cargo de Luz Adriana Camargo.

Una vez que fue detenido, el joven de 15 años fue trasladado a la Clínica Medicentro, donde permanece bajo custodia de la Policía.

Desde el gobierno colombiano, y también desde la investigación, no consideran que el adolescente haya sido el único responsable del atentado contra el candidato presidencial.

Es por eso que el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ofreció $3000 millones como recompensa a quienes den información sobre los responsables del atentado en contra del senador Uribe.

Cómo es el estado de salud del candidato presidencial colombiano

Durante la madrugada de este domingo se informó que el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe fue operado de urgencia con éxito.

En la emisora RCN Radio establecieron que concluyeron con éxito las complejas intervenciones cerebrovasculares al precandidato a presidente.

La Fundación Santa Fe estaría por emitir un nuevo parte médico, luego de las cirugías de alto nivel que le realizaron al también congresista del Centro Democrático.

Pese a que Uribe se mantiene con vida luego del disparo que recibió en la cabeza, los médicos aclararon que su situación sigue siendo crítica.

TN